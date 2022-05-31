وزير الخارجية الإيطالي يزور التشيك لتعزيز العلاقات الثنائية

بدأ وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، زيارة للعاصمة التشيكية براغ، لتأكيد قوة العلاقات الثنائية بين إيطاليا والتشيك والرغبة في تعميقها.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أوردته وكالة آكي الإيطالية، إن دي مايو سيوقع مع نظيره التشيكي ليبافسكي نسخة محدثة من اتفاقية التعاون بين وزارتي الخارجية، وتوسيعها لتشمل آفاق جديدة لتكثيف التنسيق في أوروبا الشرقية، شرق حوض المتوسط والساحل والقرن الأفريقي حول مسألة أمن الطاقة.

كما تهدف الزيارة إلي بحث القضايا الأوروبية، على ضوء الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي (يوليو: ديسمبر 2022)، والتي تأمل إيطاليا أن تتزامن مع إعادة إطلاق عملية توسيع الاتحاد الأوروبي نحو غرب البلقان.

وأشار البيان إلى أن زيارة دي مايو ستعمل أيضًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي تتميز بتبادل تجاري كبير للغاية بلغ حجمه 14.7 مليار يورو عام 2021.