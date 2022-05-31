الرئيس التونسي يبحث ورئيسة الوزراء ملفات السياحة والزراعة والاستفتاء على الدستور

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الإثنين بقصر قرطاج، رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان، حيث تطرّق اللقاء إلى الوضع العام في تونس وضرورة إنجاح المحطات المقبلة عليها البلاد في مختلف المجالات.

وذكر بيان صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد ناقش مع رئيسة مجلس الوزراء الموضوعات الخاصة بالشأن السياحي والزراعي، فضلا عن الاستفتاء على الدستور، وذلك حتى تستعيد الدولة عافيتها كاملة.

من ناحية أخرى، استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وذلك بحضور السيّد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها تونس لجذب الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب لذلك، علاوة على دور اتحاد الغرف العربية في تطوير نسق التجارة البينية بين بلادنا والدول العربية وباقي التكتلات الإقليمية.

كما تم التعرّض إلى دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية وفي تمويل المشاريع ودعم حاضنات الشركات الناشئة والأعمال في تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أهمية الدور التاريخي للغرف العربية في بناء علاقات تعاون اقتصادي وإحداث فرص استثمارية جديدة في الدول العربية خارج الأسس التقليدية التي أثبتت التجربة بأنها لم تحقق الأهداف المرجوّة منها.



