الاتحاد الاوربي: رفع حالة الطوارئ في السودان خطوة أولى جديرة بالثناء

رحب الاتحاد الأوربي بالإعلان عن رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والإفراج عن المعتقلين، واعتبرها خطوة أولى جديرة بالثناء لتهيئة البيئة المواتية للحوار التي تشتد الحاجة إليها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الثلاثاء، قال الاتحاد الاوروبي في بيانه إن «الوقت الآن هو لبذل المزيد من الجهود في السودان؛ من أجل إيجاد طريقة شاملة ومستدامة للخروج من الأزمة الحالية، التي تؤثر بشدة على السكان».

ودعا السلطات إلى مواصلة جهودها لخلق بيئة مواتية حقيقية للحوار، من خلال استكمال الإفراج عن المعتقلين، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين الذين يواجهون تهماً جنائية ضدهم، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين بشكل فعال، مما يسمح لهم بالتمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية في التجمع والتعبير، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ومحاسبة الجناة.

كما دعا الاتحاد الأوربي جميع الأطراف إلى المشاركة بنشاط وبطريقة بناءه في جهود الحوار، التي تيسرها المبادرة الثلاثية من الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الايقاد)، والتي تدعمها بالكامل.

يذكر أن، رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أصدر مساء الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.

وقال بيان مقتضب عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، إنه «في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد».