فلسطين تنفي تسجيل إصابة بجدري القرود على أراضيها

قال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة في فلسطين كمال الشخرة، «إنه لا صحة لما تم نشره، عن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود في فلسطين»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الثلاثاء.

وقال الشخرة، في تصريح سابق، إن الوزارة تتابع بشكل دوري ودائم أية مستجدات تتعلق بذلك، لافتا إلى تأديتها بواجبها على أكمل وجه في مواجهة فيروس كورونا، ومرض شلل الأطفال.

وأوضح أن «تفشي جدري القرود سيكون أقل من كورونا، لأن الأعراض لهذا المرض تكون ظاهرة على الإنسان».

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صرحت يوم أمس، إنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القرود إلى جائحة، بعد تسجيل 400 حالة من هذا المرض خارج القارة الأفريقية.