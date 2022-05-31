"جوزي خيال مآتة".. بهذه الجملة بدأت "أماني.م" التي تبلغ من العمر 42 عاماً رواية معاناتها، حيث يعمل زوجها بوظيفة مرموقة في إحدى الشركات، وبالرغم من ذلك يمتنع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائهما؛ فأقامت دعوى خلع ضده، حملت رقم 1034 لسنة 2022 بمحكمة أسرة زنانيري.



وقالت أماني لـ"الشروق": "تزوجنا منذ 10 سنوات، تحملت فيهم الكثير من المتاعب معه، على رأسها البُخل الشديد؛ حيث كنت أتغاضى عن تصرفاته في الأمور المادية بحجة أن أخلاقه حسنة وأبرر له دائماً ما يفعله، بالرغم من أن حياتي في منزل عائلتي كانت مختلفة كلياً".



وأضافت الزوجة: "بدأت ألاحظ بخله في فترة الخطوبة، والتي لم تتعدِ 4 أشهر، حيث قرر أهلي إتمام الزواج بسرعة، كنت أحكي تصرفاته معي لوالدتي ولكنها كانت تبرر ذلك باحتمالية تعسره المادي لإتمام الزيجة، خاصة أنه كثير الكلام والمجاملات الجذابة مع الجميع، وذلك ما جعلها تؤكد أنه ليس بخيل؛ فالبخيل من وجهة نظرها يكون بخيلا في كل شيء حتى الكلمات الطيبة".



وتابعت: "بداية زواجنا كان ينهمر عليَّ بالكلام المعسول، ولكنها غالبية الوقت لا تقترن بفعل يُذكر على الإطلاق، تحملت شعور الحرمان الذي لم أشعر به قط في منزل عائلتي طيلة سنوات عمري، وكانت الطامة الكبرى حيث حملت سريعاً، وأنجبت توأم ومنذ تلك اللحظة انكشفت الأمور على حقيقتها المفزعة".



استطردت الزوجة: "كان زوجي ينفق على متطلبات المنزل الأساسية من طعام وشراب، لكنه تخلى عن مسئولية أطفالنا منذ الوهلة الأولى، وكان يختفي عن البيت بالأيام متحججا بعمله، إلا أن أهلي ساعدوني كثيراً بإعطائي الأموال ونفقات لي ولأبنائي إلى أن التحقوا بالمدرسة، وتوفيا والداي؛ فأكملت الطريق مع أبنائي دون الاعتماد على زوجي وذلك من إرثي الخاص".



واستكملت: "حاولت النقاش معه في مسئولية أولادنا مرارا وتكرارا، وأوضحت له عدم قدرتي على مواصلة الاعتماد على نفسي لأن أموال ميراثي شارفت على الانتهاء إلا أنه لم يستجب؛ فقررت الانفصال عنه والبحث عن عمل للإنفاق على أبنائي، وتربيتهما بعيداً عنه".