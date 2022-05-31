مسؤول بالجيش الليبي: عملياتنا ضد التنظيمات الإرهابية جنوبي البلاد حققت أهدافها

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أن عملية الجيش ضد التنظيمات الإرهابية جنوبي البلاد كانت خاطفة وحققت أهدافها.

وقال المحجوب -في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز عربية) اليوم الثلاثاء- إن "الجيش الوطني كثف من عمليات الاستطلاع، وملاحقة عناصر تنظيم داعش"، مؤكدًا أن الجيش الليبي وجه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية.

وكشف المسؤول العسكري عن وجود تعاون مع عدة دول في جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، مشددًا على أن جيش بلاده يتمتع بدعم شعبي كبير.

وكان مصدر أمني في مدينة (القطرون) قد أعلن أن الجيش الوطني الليبي استطاع دخول المدينة أمس الإثنين، في عملية سريعة أسفرت عن السيطرة على المدينة والتمركز في أهم أحيائها وطرقاتها.