الإمارات تهدي سلاح الجو الموريتاني طائرة عسكرية

تسلم قائد سلاح الجو الموريتاني اللواء حمادي أعلى مولود اليوم الثلاثاء بنواكشوط طائرة نقل عسكرية هدية من الإمارات.



وبحسب بيان صدر عن الجيش الموريتاني، تستخدم هذه الطائرة الأمريكية الصنع وهي من طراز(كينج 350) لتنفيذ عدد من المهام، من بينها الإخلاء الطبي السريع ونقل الشخصيات الهامة، وتتسع لثمانية أشخاص.



وتسلم قائد سلاح الجو الطائرة الأولى مع كامل قطع غيارها في انتظار استلام الطائرة الثانية بعد أسابيع.



وسلم الطائرة السفير الإماراتي حمد غانم محمد المهيري.



ويمتلك سلاح الجو الموريتاني بضع طائرات قتالية واستطلاع برازيلية الصنع وطائرات صينية وايطالية.