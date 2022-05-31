شركة سويفل لخدمات النقل الذكي تعتزم تسريح ثلث موظفيها

قال يوسف سالم المدير المالي لشركة خدمات النقل الذكي "سويفل هولدنجز كورب" الموجود مقرها في دبي إن الشركة تعتزم خفض عدد موظفيها بنسبة 32% كجزء من الجهود الرامية إلى بدء تحقيق تدفقات نقدية موجبة خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج عن سالم القول إن خطة خفض العمالة ستؤثر على 400 موظف، حيث سيتركز الخفض على الوظائف التي أصبح أداؤها آليا في الوقت الحالي، مع مساعدة بعض الموظفين في الانتقال إلى وظائف أخرى.

وقالت سويفل إن ما يطلق عليها خدمات أنشطة النقل والبرمجيات "تنمو بسرعة" بفضل صفقات الاستحواذ الأخيرة وتخطط الشركة لتنمية هذه الأنشطة. كما تستهدف مواصلة الاستثمار في تنمية محفظتها من الأصول التكنولوجية.

كانت سويفل قد أعلنت خلال العام الماضي مجموعة صفقات استحواذ، بما في ذلك صفقة الاستحواذ على شركة "فولت لاينز" وهي الرابعة بالنسبة لها منذ آب/أغسطس الماضي. كما اشترت شركة النقل الناشئة في برلين "دور تو دور" في آذار/مارس الماضي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اشترت شركة "فيابول" لخدمات النقل الجماعي وشركة "شوتل" في آب/أغسطس الماضي.