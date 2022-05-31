القبض على زعيم عصابة مخدرات ألمانية مشتبه به في برشلونة

ألقى محققون ألمان وإسبان القبض على رئيس عصابة مخدرات مشتبه به من دورتموند في المطار في برشلونة.



ووفقا لبيان مشترك للشرطة وهيئة الادعاء العام اليوم الثلاثاء، تم اتهام الرجل /43 عاما/ الذي ينحدر من ولاية بادن- فورتمبيرج الألمانية بجلب أطنان من الماريجوانا والإتجار بها.



وبحسب نتائج التحقيق، نظم الرجل نقل المخدرات إلى بادن- فورتمبيرج وهيسن حيث تم القبض على أشخاص آخرين.



وتم تحديد هوية الرجل باعتباره زعيما للمجموعة عام 2020 عن طريق تقييم بيانات مشفرة لهواتف محمولة.



وتم القبض على شركائه في أكتوبر 2020 لدى نقلهم 80 كيلوجراما من المخدرات. وصدرت ضد بعضهم أحكام منذ ذلك الحين.



وتم القبض على زعيم العصابة المزعوم، بعد مطاردته على مستوى أوروبا، في 11 مايو في المطار وهو يحمل أوراقا ثبوتية مزيفة. وتخلى عن مقر إقامته في إبيزا واختبأ بعد تم كشف عصابته.



ورغم ذلك استمر في تنظيم عمليات نقل أسبوعية للماريجوانا إلى ألمانيا.