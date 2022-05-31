المفوض الأوروبي لسياسات الجوار لـ الشروق: جهود مصر في ملف الهجرة محل تقدير بالغ

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أعرب أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، اليوم الثلاثاء، عن تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ لجهود مصر في التعامل مع ملف الهجرة.

وقال فارهيلي في تصريحات خاصة لـ"الشروق" على هامش زيارته للقاهرة إن الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى التعاون مع مصر حيث تضاعف جهودها بخصوص ملف الهجرة.

وأشار فارهيلي إلى جهود القاهرة في المساعدة في استضافه اللاجئين من ليبيا وسوريا.

وأوضح أن العمل الذي تقوم به مصر على مدار سنوات فيما يخص هذا الملف مقدر جداً في أوروبا، حيث تساعد القاهرة أوروبا بشدة في هذا المجال.