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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى الصداقة الجديدة في أسوان

حمادة بعزق:
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 7:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 7:26 م
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدني، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات داخل حى الصداقة الجديدة.

وأوضح مدنى أن الحملة ساهمت في إخلاء أعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى المقيمين بطرق غير مشروعة، بجانب رفع أكثر من 400 حالة إشغال طريق بدون تحرير محضر، وتحرير 50 محضر إشغال، كما تم ضبط ومصادرة 182 من المضبوطات المتنوعة.

وأضاف أن الحملة شهدت تحرير 11 محضر جنح للشهادات الصحية وعدم النظافة، وإعدام 315 كجم لأغذية مخالفة، وإعداد 3 مذكرات للإغلاق الإدارى للمحلات المخالفة، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم إصدار الفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.

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