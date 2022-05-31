جدري القرود: إرشادات بالامتناع عن ممارسة الجنس عند الإصابة بالمرض

اكتُشفت 71 حالة أخرى من حالات الإصابة بجدري القرود في إنجلترا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما رفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض في بريطانيا إلى 179 حالة، حسبما ذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا.

وتنصح الإرشادات الجديدة أي شخص مصاب بالفيروس بالامتناع عن ممارسة الجنس أثناء ظهور الأعراض عليه.

كما يطلب منه أيضا استخدام الواقي الذكري لمدة ثمانية أسابيع بعد الإصابة كإجراء احترازي.

وتقول وكالة الأمن الصحي إن الخطر على السكان منخفض، لكن يجب أن ينتبه الناس لأي طفح جلدي قد يظهر عليهم.

في المجموع، تم تأكيد 172 حالة في إنجلترا، إضافة إلى أربع في اسكتلندا واثنتان في إيرلندا الشمالية وواحدة في ويلز.

استخدام الواقي الذكري

واتفقت مؤخرا السلطات الصحية الأربعة في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، على إرشادات جديدة يلزم الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الالتزام بها، للمساعدة في السيطرة على تفشي المرض.

ويطلب من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس والمخالطين لهم بالعزل في المنزل لمدة 21 يوما.

كما يجب عليهم تجنب الاتصال بأشخاص آخرين حتى يختفي الطفح الجلدي وتلتئم جميع الجراح أو البثور.

ويُنصح حاليا أي شخص مصاب بعدوى مؤكدة بالامتناع عن ممارسة الجنس أثناء ظهور الأعراض عليه.

وتقول التوجيهات إنه على الرغم من عدم وجود دليل متاح حاليا على إمكانية انتشار جدري القرود عن طريق السوائل الجنسية، يُنصح الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس باستخدام الواقي الذكري لمدة ثمانية أسابيع بعد الإصابة كإجراء احترازي.

ويجب على الحالات المؤكدة والمخالطين المقربين توخي المزيد من الحذر إذا احتاجوا إلى مغادرة المنزل لرؤية الطبيب أو أي عامل صحي آخر.

وهذا يعني التأكد من تغطية أي جروح بالملابس، وارتداء غطاء للوجه وتجنب وسائل النقل العام حيثما أمكن ذلك.

حماية الفرق الطبية

قالت الدكتورة روث ميلتون، مديرة الاستجابة الإستراتيجية لجدري القردة في وكالة الأمن الصحي "إن أكبر مخاطر انتقال العدوى هي من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب بجدري القرود".

وأضافت "لا يزال الخطر على سكان بريطانيا منخفضا ويجب على أي شخص يعاني من طفح جلدي أو بثور غير عادية في أي جزء من جسمه الاتصال فورا بالهيئة الوطنية للخدمات الصحية أو خدمة الصحة الجنسية المحلية الخاصة بهم".

وتنص الإرشادات الجديدة أيضا على أنه يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية من الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، ألا يقتربوا من أي شخص يشتبه في إصابته أو تأكدت إصابته بجدري القرود.

وتوضح أيضا: أنه يجب على الموظفين الذين يعملون مع الحالات المؤكدة ارتداء معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك أجهزة التنفس والمعاطف الصحية وواقي العين والقفازات كحد أدنى.

وينصح أولئك الذين يتعاملون مع الحالات المحتملة بارتداء أقنعة الوجه الجراحية المضادة للسوائل، والمعاطف الصحية والقفازات وواقي للعين.

وقد اشترى مسؤولو الصحة في بريطانيا أكثر من 20 ألف جرعة من لقاح الجدري المسمى إمفانيكس.

ويتم عرضه على المخالطين عن قرب لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس لمحاولة تقليل مخاطر الإصابة بأعراض المرض والنوبات الحادة.