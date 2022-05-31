 متطوعون يعثرون على عبوتين من الكوكايين أثناء تنظيف شاطئ باليونان - بوابة الشروق
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متطوعون يعثرون على عبوتين من الكوكايين أثناء تنظيف شاطئ باليونان

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:53 ص

عثر متطوعون خلال عمليات تنظيف أحد شواطئ جزيرة سكياتوس اليونانية على عبوتين تحتويان على نحو 2.5 كيلوجرام من مخدر الكوكايين، بحسب ما أفاد به الإعلام المحلي اليوم الثلاثاء.

واكتشف المتطوعون أن إحدى العبوتين تحتوي على مادة غير مشروعة وسلموها لشرطة الميناء، بينما أخرج رجال الشرطة العبوة الأخرى من صندوق للنفايات كان المتطوعون ألقوها فيه في بداية عملهم.

ورجحت الشرطة أن المياه جرفت العبوتين إلى الشاطئ بعد أن ألقى بهما تجار مخدرات في عرض البحر خشية، ربما، تعرضهم للتفتيش.

وأضاف رجال الشرطة أن غلاف العبوتين كان ممزقا، وقد تعرضت المادة داخلهما للبلل.

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