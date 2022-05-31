عون: أتمنى أن يتمكن المجلس النيابي الجديد من مواجهة التحديات الراهنة

تمنى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن يتمكن مجلس النواب الجديد في البلاد من مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الأصعدة.

وجاء كلام عون خلال استقباله بعد ظهر اليوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، وأعضاء هيئة مكتب المجلس النواب الذين زاروا قصر بعبدا بمناسبة انتخابهم، وفقا للتقليد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأعرب عون عن تمنياته بأن يسهم المجلس في إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عبر سن التشريعات والقوانين اللازمة مما يحقق النهوض الاقتصادي الضروري للبلاد.

وعقد اجتماعا مغلقا مع بري هنأه فيه على انتخابه متمنيا له التوفيق، كما بحثا مواضيع تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المرتقبة وكيفية معالجة القضايا المختلفة العالقة.

ومن جهة أخرى عمت الاحتفالات بعد ظهر اليوم في محيط مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت، بعد فوز بري بولاية سابعة لرئاسة المجلس النيابي.

وكان نبيه بري قد فاز بولاية جديدة لرئاسة المجلس النيابي بأغلبية 65 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائباً، في مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة، خلال الجلسة الأولى للمجلس النيابي الجديد التي انعقدت قبل ظهر اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس للمجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس.