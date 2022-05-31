موراي يتمنى اللعب بجوار رادوكانو في بطولة ويمبلدون

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أوضح لاعب التنس البريطاني الشهير آندي موراي أنه كان على وشك اللعب بجوار مواطنته الشابة إيما رادوكانو في منافسات زوجي المختلط ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) العام الماضي، وأنه "يود" اللعب معها في ويمبلدون بالمستقبل.

ويشتهر المخضرم موراي ورادوكانو بأنهما هما فقط من بين لاعبي التنس البريطانيين اللذان توجا بألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى على مدار الـ45 عاما الماضية.

وأحرز موراي المصنف الأول على العالم سابقا ثلاثة ألقاب في هذه البطولات الأربع الكبرى من بينها لقبين في ويمبلدون فيما أحرزت رادوكانو لقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في 2021 .

وإذا شارك موراي ومواطنته سويا في منافسات الزوجي المختلط ببطولة ويمبلدون ، سيحظيان بشهرة بالغة.

وفاز موراي بجانب مواطنته لورا روبسون بالميدالية الفضية لمنافسات الزوجي المختلط في دورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012) عندما كان في قمة مستواه.

كما لعب موراي بجوار الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا ووصلا سويا للدور الثالث في بطولة ويمبلدون عام 2019 عندما كان في مرحلة العودة والتعافي بعد الإصابة.