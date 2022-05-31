جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام

ناقش مجلس جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، خلال جلسته اليوم بمقر الجامعة بقنا استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، من حيث إعلان جداول الامتحانات وتجهيز القاعات.



وشدد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في توزيع أماكن اللجان ومراعاة التباعد وارتداء الكمامات؛ حرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، مؤكدا ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على أية استفسارات بشأن أسئلة الامتحان، ومغادرة الطلاب لمقار اللجان فور الانتهاء من الامتحانات.



وأشار رئيس الجامعة، إلى الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لمختلف الكليات على المواقع الإلكترونية للكليات والتعليمات الخاصة بأداء الامتحان، لافتا إلى بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني غدا الأربعاء الأول من يونيو بكلية التجارة بمقر الجامعة بقنا.