معادلة خوارزمية للتعلم العميق يمكنها التعرف على التفاعلات الدوائية الضارة

ابتكر فريق من الباحثين في الهند معادلة خوارزمية تعتمد على تقنيات التعلم العميق يمكنها التعرف على التفاعلات الضارة التي قد تنجم عن تناول المريض أكثر من دواء في نفس الوقت.

وفي كثير من الأحيان، يتناول المرضى مجموعة من الأدوية بشكل متزامن، مع العلم أن بعض هذه الأدوية قد تتفاعل مع بعضها بحيث تنطوي على خطورة على صحة المريض أو حتى حياته، كما أن بعض الأدوية يمكن أن تؤثر على فعالية أدوية أخرى في حالة تناولهما في نفس التوقيت.

ويشير الباحثان سيرينا راجاكومار وأي.ساثيك علي من معهد العلوم والتكنولوجيا بولاية تاميل نادو في الهند إلى أن هناك عددا ضخما من الكتب العلمية التي تتناول مشكلة التفاعلات الدوائية الضارة، ولكن استخلاص هذه المعلومات أثناء وصف الدواء للمرضى يعتبر مهمة بالغة الصعوبة بالنسبة للأطباء، في ظل ضغوط العمل المعتادة في مؤسسات الرعاية الصحية.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "إنترناشونال جورنال أوف داتا ماينينج بيو إنفورماتيكس"، طور الباحثون معادلة خوارزمية للتعلم العميق يمكنها الكشف عن التفاعلات بين الأدوية اعتمادا على قاعدة بيانات ضخمة دون أن يضطر الأطباء القيام بأي بحث يدوي.

ويقول فريق الدراسة إن المعادلة الخوارزمية الجديدة لا تستطيع حتى الآن تحديد ما إذا كانت التفاعلات التي تحدث بين الأدوية تكون عدائية أو تنشيطية، وإن كان من الممكن تطوير المنظومة في المستقبل للقيام بهذه الخطوة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني "ميدكال إكسبريس" المتخصص في العلوم الطبية.

ويؤكد فريق الدراسة أنه من الضروري أن تعتمد الفرق الطبية على المنظومة الجديدة في الوقت الحالي لتحذيرها في حالات التضارب بين الأدوية المختلفة.