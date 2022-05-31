لافروف: يجب تسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي منعا لمزيد من الضغوط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن مباحثاته مع نظيره البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، العديد من المسائل على الأجندة الدولية، ومنها ملفات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني، صباح الثلاثاء، أنهما شددا على ضرورة تسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، بحيث لا يؤدي إلى مزيد من الضغوط في تلك المنطقة، لا سيما النزاع في القدس.

ولفت إلى أنهما تطرقا إلى أهمية إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا للإطار الدولي، متابعًا: «من الضروري تعزيز العلاقات مع الدول العربية، لخلق الشروط الضرورية لإعادة إحياء تلك المفاوضات، وضرورة تسوية النزاع بين البلدين».

وذكر وزير الخارجية الروسي أنهما ناقشا الأزمة السورية، مشددًا على ضرورة إيجاد حل لها، في حال كان الشعب السوري منخرطًا.

وأشار إلى مناقشة مساعدة روسيا في تسوية البرنامج النووي الإيراني، مضيفًا: «الولايات المتحدة تريد إضافة شروط لتغير من المحتوى الأساسي للوثيقة، التي وضعت بالاتفاق مع الأمم المتحدة، نتفهم ألا يكون هناك تناقضات مع المحتوى الأساسي لتلك الوثيقة، وندعم تسوية تلك المسألة».