انتخب مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، نبيه بري، رئيسا له للمرة السابعة على التوالي في تاريخ لبنان، بعد حصوله على 65 صوتًا، مقابل 23 ورقة بيضاء، و40 ورقة ملغاة.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» اللبناني، وَقع سجال حادّ بين عدد من النواب اللبنانيين، والرئيس نبيه برّي، خلال فرز الأصوات في انتخابات رئاسة المجلس، ومن بينهم النائبان بولا يعقوبيان وسامي الجميّل، بعد اعتراضهما على عدم تلاوة ما ورد في الأوراق الملغاة.

واقترع النواب التغييرون بأوراق حملت عبارات ترمز إلى ثورة 17 أكتوبر، وانفجار المرفأ منها: العدالة لضحايا انفجار المرفأ، العدالة للقمان سليم، العدالة للمودعين، ضحايا مرفأ بيروت، والعدالة لضحايا شرطة المجلس النيابي، العدالة لمن فقدوا عيونهم برصاصات مجلس النواب، شهداء زوارق الموت.

وجملت أوراق أخرى عبارة «الجمهورية القوية»، نسبة إلى تكتّل «الجمهورية القوية».

وشهد المجلس النيابي حالة فوضى لدقائق، وسط حصول سجال بين برّي ويعقوبيان مرات عدّة. كما انقطع البثّ التلفزيوني لدقائق، قبل إعادة البدء بالفرز من جديد.