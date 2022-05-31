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صرح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن الشركة ستعلن غدًا الأربعاء؛ نتيجة المطابقين وغير المطابقين للمتقدمين لوظائف الشركة المعلن عنها في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وأكد أنه جارٍ الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى؛ تمهيدًا لاستلامها وتشغيلها خلال الفترة القادمة.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أن الشركة ستعلن عبر موقعها الإلكتروني https://www.scww.com.eg أسماء المتقدمين للمسابقة، ويمكن البحث ببطاقة الرقم القومي على أن يتم فتح باب التظلمات لغير المطابقين في الفترة من 11 يونية 2022 إلى 22 من نفس الشهر.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموراد البشرية، أن الشركة قد أعلنت عن فتح باب التقدم في الفترة من 1 فبراير إلى 20 فبراير 2022 لفرص عمل في 14 تخصصًا تشمل وظائف مهندس وكيميائي واخصائي سلامة وصحة مهنية ومحاسب واخصائي موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وفني مساحة وفني تشغيل وصيانة وفني معمل وسائق وسائق معدات ثقيلة وعامل تشغيل وحرفي.