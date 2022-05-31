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وزير الدفاع الأمريكي: حرية الأوكرانيين تتعرض للهجوم

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 4:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 4:31 ص

أثنى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على مقاومة الشعب في أوكرانيا للقوات الروسية، قائلاً إن "حريتهم تتعرض للهجوم".
وأضاف أوستن، في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وفي إشارة إلى مواطني أوكرانيا، أن "حريتهم تتعرض للهجوم، وأيضاً النظام الدولي المتجذر في القواعد التي بنيناها منذ الحرب العالمية الثانية بكلفة رهيبة".
وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن بلاده تتفهم "التحدي" الذي يمثله التهديد في أوكرانيا، مؤكداً: "نحن عازمون على مواجهته".
وتابع الوزير الأمريكي: "نستمد الإلهام من وحدة حلفائنا وشركائنا، ونستمد القوة من رجال ونساء جيش الولايات المتحدة".

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