وزير الخارجية الروسي: نتطلع لمزيد من التطور والمشروعات المستقبلية مع البحرين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن اللقاء الذي جمعه اليوم بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تناول العلاقات الثنائية بين موسكو والمنامة، لافتًا إلى التطرق لتفاصيل المحادثات التي جرت مسبقًا بين الملك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني، صباح الثلاثاء، أن لقاءه مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كان مثمرًا، موضحًا أنه التقى بعدها بنظيره خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

ولفت إلى أن النقاش مع الجانب البحريني كان مفتوحًا وصريحًا، مؤكدًا أن النقاش والتواصل بين موسكو والمنامة، يثبت نية الجانبين من أجل تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار إلى مناقشة العلاقات الاقتصادية النامية، لكنه رأى بأنها لازالت غير كافية بين الجانبين، متابعًا: «نتطلع لمزيد من التطور والمشروعات المستقبلية في قطاع المواصلات، واتفقنا على المشاركة في اللجنة الدولية حول التجارة العالمية، ضمن الاجتماع الذي تستضيفه المنامة».

وذكر أنه أعرب عن ارتياحه وسروره، لتعاون صندوق الاستثمار الروسي والممتلكات البحريني، واللذين يعملان معا لزيادة الاستثمار ومضاعفته، واصفًا إياها بأنها «خطوة مهمة تؤدي إلى نتائج مثمرة، وتعمل على تطوير التفاعل والتواصل بين الوفدين».