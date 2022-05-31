 رئيس وزراء سنغافورة يرحب بطلب كندا الانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي - بوابة الشروق
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رئيس وزراء سنغافورة يرحب بطلب كندا الانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي


نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 8:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 8:49 ص

رحب رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج ،اليوم /الثلاثاء/، بطلب كندا الانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي (دي إي بي إيه)، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وأكد رئيسا الوزراء - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - على العلاقة الثنائية الممتازة بين البلدين والتي تمتد من الاقتصاد والبنية التحتية والمدن الذكية إلى الأمن السيبراني، وذلك خلال الاتصال الذي جرى بينهما.
وبحث المسئولان دور كندا المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالإضافة إلى التطورات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا حيث أكدا على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك سيادة وسلامة أراضي جميع الدول.
وبدوره، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن طلب كندا الانضمام إلى الاتفاقية سيعزز التعاون الرقمي والتواصل بين الاقتصادات.
وقد وقعت سنغافورة وتشيلي ونيوزيلندا على الاتفاقية في يونيو 2020.


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