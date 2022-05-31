وأضاف: "استغرق الأمر حوالي 10 إلى 15 ثانية حتى استطاع رجال الأمن أخذ الرجل بعيدا، لكن الزوار كانوا قد أصيبوا بالذعر قليلا".

وتابع: "كان الأمر مفاجئا، ومثيرا للاهتمام واحتاج للكثير من التفكير نظرا للمكانة التاريخية للموناليزا. كانت لحظة تحدث مرة واحدة في المليون".

"فكروا في الأرض"

وقال الناشط، الذي شوهد أيضا وهو يلقي بالورود في المتحف، خلال إخراجه من قبل الأمن: "فكروا في الأرض".

وأضاف: "هناك أناس يدمرون الأرض. فكروا في الأمر. الفنانون يقولون لكم: فكروا في الأرض. لهذا السبب فعلت هذا".

وأكد مكتب المدعي العام في باريس، الإثنين، اعتقال رجل يبلغ من العمر 36 عاماً وإرساله إلى وحدة الطب النفسي التابعة للشرطة، مضيفاً أنه فتح تحقيقاً في الأضرار التي لحقت بالقطع الأثرية الثقافية.

وكانت إدارة المتحف قد ركّبت زجاجا عازلا على لوحة عصر النهضة لحمايتها في خمسينات القرن الماضي، بعد هجوم بالحمض.

وأظهر مقطع فيديو التقطه سوندبرغ، المتفرجين وهم يصفقون بحرارة بعد تنظيف زجاج اللوحة من الكريمة.

وتساءل زائر آخر للمتحف يدعى، كليفيس، 26 عاماً، من ألبانيا: عن "ما هي احتمالات حدوث ذلك؟".