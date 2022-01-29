السعودية توقف 41 متهما في قضايا رشوة واستغلال نفوذ بعدة وزارات

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيف 41 متهمًا في قضايا رشوة واستغلال نفوذ بعدة وزارات في مقدمتها الدفاع والداخلية.

وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، في بيان صحفي اليوم، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مايو الجاري، حيث نفذت 3835 جولة رقابية.

وأوضحت أنه "تم التحقيق مع 161 شخصا، وتم توقيف 41 شخصًا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأضافت أن الجولات الرقابية شملت وزارات الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، لافتة إلى أن الجرائم شملت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وأعلنت السلطات السعودية، في السابع عشر من الشهر الماضي إيقاف عدد من المتهمين في 13 قضية جنائية تتعلق بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغسل الأموال.