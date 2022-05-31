الفاو: بنك الجينات في بيرو يحتفظ بـ7000 صنف من البطاطس

قال شو دنيو، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إن بنك الجينات، التابع للمركز الدولي للبطاطس في ليما، عاصمة بيرو، يحفظ أكثر من 7 آلاف نوع محلي مختلف وأقارب برية من البطاطس، التي لديها مجموعة واسعة من السمات بما في ذلك القدرة على التكيف مع بيئات الإنتاج المختلفة ومقاومة الآفات والأمراض المختلفة.

وأضاف شو، في كلمته الرئيسية أمام المؤتمر العالمي الـ11 للبطاطس (WPC) الذي انعقد في دبلن، عاصمة أيرلندا، أن المتطلبات المنخفضة نسبيًا من الموارد الطبيعية للبطاطس، تجعلها محصولًا غذائيًا مهمًا للناس للبقاء على قيد الحياة أثناء المجاعة والإغاثة من الكوارث.

وقال: في الصين، تعتبر البطاطس المحصول المفضل لزيادة الدخل وتقليل الفقر، مشيرًا إلى أن التوزيع المكاني للنبات في البلاد يرسم عن كثب المناطق التي كانت فقيرة سابقًا، خاصة في المناطق الجبلية.

وبنوك الجينات تحافظ على عينات نباتية حية من المحاصيل المهمة في العالم وأقاربها البرية، لتضمن أن الموارد الوراثية التي تدعم إمداداتنا الغذائية آمنة على المدى الطويل للأجيال القادمة ومتاحة على المدى القصير للاستخدام من قبل المزارعين ومربي النباتات والباحثين.

ويحتفظ بنك الجينات في المركز الدولي للبطاطس (CIP) بمجموعات مستنسخة وبذور من البطاطا والبطاطا الحلوة وجذور ودرنات الأنديز (ARTC’s)، ويتم الحفاظ على بنك الجينات باعتباره منفعة عامة عالمية بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (ITPGRFA)، و الأصول الوراثية لـCIP متاحة لمقدمي الطلبات لأغراض البحث والتعليم والتربية، وتم استخدام هذه الأصول الوراثية في برامج التربية في أكثر من 100 دولة.

CIP هو القيِّم على أكبر بنك جينات في المختبر في العالم. علاوة على ذلك، فهي تضم واحدة من مجموعات الأعشاب الرائدة في العالم وبرنامج الحفظ بالتبريد.

ودعا المدير العام للفاو، العديد من الشركاء، إلى المساعدة في "التحسين الكبير" لنظم الأغذية الزراعية للبطاطس على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أهمية توفير العمالة الريفية اللائقة، وتقديم الغذاء المغذي والتأكيد على الحاجة إلى سياسات وخطط وإجراءات شاملة، ودعا إلى زيادة الدعم للتحسينات الوراثية للبطاطس ودورات تكاثر أقصر لأصناف البطاطس، والقيمة المحتملة للبطاطس الخالية من الفيروسات.

وشارك تشارلي ماكونالوغ، وزير الزراعة والأغذية والبحار الأيرلندي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للبطاطس الحادي عشر، التي تضمنت جلسة حول كيفية إعادة بناء قطاع البطاطس في أوكرانيا، رابع أكبر منتج في العالم.