سيد معوض: موسيماني يتحمل خسارة الأهلي لنهائي إفريقيا

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انتقد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، الطريقة الخططية التي بدأ بها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مباراة الأهلي أمام الوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي لقب أبطال إفريقيا، أمس الإثنين، لصالح الوداد المغربي، بعد الخسارة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية:" أعذر اللاعبين لعدم ظهورهم بمستوى جيد في نهائي إفريقيا، بسبب الظروف المحيطة وخطة موسيماني".

وأضاف:" أرى أن الأهلي افتقد لحلقة الوصل بين خط الوسط والهجوم في ظل غياب عمرو السولية، وعدم قدرة حمدي فتحي وديانج على القيام بهذا الدور، بخلاف أن جميع لاعبي الأهلي كانوا بعاد تماما عن مستواهم الفني".

وأتم:" موسيماني أخطأ في إدارة مباراة نهائي أبطال إفريقيا، وتأخر في إجراء التغييرات".