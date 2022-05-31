الصومال والسعودية يبحثان استعدادات موسم الحج

بحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية الصومالي عمر على روبلي، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الاستعدادات الجارية لبدء موسم الحج هذا العام، والذي يعد مختلفاً عن الأعوام السابقة.

وأشار وزير الأوقاف الصومالي، خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، إلى العقبات التي تواجه الحجاج الصوماليين منها السكن، داعيا إلى حل تلك العقبات ليتمكن الحجاج من أداء الفريضة بسهولة ويسر.

بدوره، تعهد وزير الحج والعمرة السعودي بالعمل على معالجة كافة العقبات التي أشار إليها وزير الأوقاف الصومالي.