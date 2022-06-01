أعلنت رئيسة الادعاء العام في أوكرانيا إيرينا فينيدكتوفا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل قرابة 15 ألف قضية من قضايا جرائم الحرب في بلادها.

نقل المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي عن رئيسة الادعاء العام الأوكرانية قولها "بدأنا التحقيق في حوالى 15 ألف قضية من قضايا جرائم الحرب، وحوالي 300 قضية جديدة تظهر يوميًا".

وأضافت "لدينا حوالى 80 شخصًا من المشتبه فيهم، ويمكننا البدء في إجراءات مقاضاتهم".

يأتي إعلان رئيسة الادعاء العام في أوكرانيا، في أعقاب صدور إعلان عن توسيع نطاق فريق ممثلي الادعاء الأوروبيين، وذلك بتنسيق من جانب الوكالة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، وقامت بتشكيل فريق تحقيق مشترك بشأن ارتكاب جرائم دولية، وذلك بعد أسبوع من الغزو الروسي لأوكرانيا، وأن أعضاء هذا الفريق يضمون ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا ومكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية و إستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا.

قال رئيس الوكالة القضائية الأوروبية لاديسلاف هامران "إن هذا الفريق يعتبر أكبر فريق تحقيق مشترك تدعمه الوكالة، ويمكننا الاستنتاج أن الحرب في أوكرانيا ستكون حربًا موثقة بدرجة تفوق أي صراع مسلح شهدناه حتى الآن".

وأشار رئيس الوكالة القضائية الأوروبية إلى إن الوكالة ستقدم التمويل والدعم الفني اللازمين لجمع أي أدلة تثبت ارتكاب جرائم حرب، وأنه بمجرد جمع الأدلة لدى الوكالة من هذه الدول سيتم اعلانها على الفور وستتم مشاركتها مع أعضاء الفريق الذي سيركز عمله على القضايا الفردية.