آسيا وأفريقيا الأسرع نموا في إنتاج البطاطس ومدير الفاو: يمكن أن تكون مصدرا للأمن الغذائي

أشاد شو دنيو، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بشعبي بيرو وبوليفيا بسبب كثافة زراعتهما للبطاطس، وأشار إلى أن آسيا وأفريقيا هما المنطقتان اللتان تسجلان أسرع نموا في إنتاج البطاطس اليوم ، بينما يتراجع الإنتاج في أوروبا وأمريكا الشمالية، رغم أنها يمكن أن تكون مصدرا للأمن الغذائي.

وأضاف شو، في كلمته الرئيسية أمام المؤتمر العالمي الـ11 للبطاطس (WPC) الذي انعقد في دبلن، أمس الثلاثاء، أن إنتاج البطاطس على الصعيد العالمي قد نما، رغم انخفاض الأراضي المخصصة لزراعتها ، ما يبرز دور تحسين الغلة.

وأشار تقرير لمنظمة "الفاو"، تلقت "الشروق" نسخة منه، إلى أن البطاطس تُعد ثالث أهم محصول غذائي في العالم، ويستهلكها مليارات الأشخاص بانتظام. كما أنها تدر دخلاً لصغار المنتجين ، وتوفر مصدرًا قليل الدسم وغني بالألياف من الكربوهيدرات الصحية الغنية بمضادات الأكسدة والمغذيات، كما أنها تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل من المحاصيل الرئيسية الأخرى، وفق كو، وهو خبير المشهود له في مجال الغذاء، وفي وقت سابق من حياته المهنية ، ساعد من بين أمور أخرى في تنظيم WPC لعام 2015 في الصين وشغل منصب أمين المركز الدولي للبطاطس.

وتُزرع البطاطس اليوم ، التي تعود أصولها الوراثية في أمريكا الجنوبية ، في أكثر من 20 مليون هكتار في 150 دولة، بإجمالي إنتاج عالمي بلغ 359 مليون طن في عام 2020، ومن خلال التركيز على تحسين الغلات والاستفادة الكاملة من مناطق زراعة البطاطس التاريخية، في جميع أنحاء العالم، يمكن زيادة الإنتاج إلى 500 مليون طن في عام 2025 و 750 مليون طن في عام 2030.

قال شو: "ستصبح البطاطس واحدة من المحاصيل المميزة في نظام الأمن الغذائي العالمي عندما يكون محاصيل الحبوب الأخرى قريبًا من الحد الأقصى".

وأضاف يمكن أن تساهم البطاطس بشكل أكبر في تاريخ العالم والأمن الغذائي العالمي، ويمكن أن يتضاعف إجمالي إنتاج المحاصيل الغذائية في السنوات العشر القادمة.