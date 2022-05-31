أوصت لجنة التربية النيابية بالعراق، اليوم الثلاثاء، وزارة الاتصالات بقطع خدمة الإنترنت خلال فترة امتحانات الصفوف المنتهية، فيما عدّت الحديث عن تسريب اسئلة الامتحانات هدفاً لتشويش الطلبة.

وقال عضو اللجنة محمود القيسي لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إنه «لا يوجد أي تسرب لأسئلة امتحانات الثالث متوسط»، مبيناً أن «الحديث عن ذلك يهدف الى تشويش الطلبة».

وأضاف القيسي، أن «مسألة الامتحانات قضية وطنية، وعلى جميع الوزارات التعاون لإنجاحها»، داعياً وزارة الاتصالات إلى «قطع خدمة الإنترنت خلال فترة امتحانات الصفوف المنتهية التي تبدأ الساعة السابعة صباحاً، والتي تكون الحاجة لهذه الخدمة غير ملحة بهذا التوقيت».

وبين القيسي، أن «هناك لجانَ رصدٍ تتابع المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر»، موضحاً أن «هناك أكثر من نموذج للأسئلة في حال تسربها، ويتم استبدالها فوراً على مستوى العراق».

ونفت وزارة التربية العراقية، في وقت سابق، تسرب أسئلة الثالث متوسط، فيما توعدت من يدعي ذلك بإجراءات رادعة.