ضبط أخصائي نشاط رياضي ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي بالعاشر من رمضان

شنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة تفتيشية لغلق مركز علاج طبيعي يديره شخص ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي بالعاشر من رمضان.



كانت معلومات وردت مفادها رصد أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي ويُدير مركز علاج طبيعي وسط مدينة العاشر من رمضان.



فور التأكد من صحة المعلومات، داهمت حملة مُكبرة المركز المُشار إليه، وتبين أن من يُدير المركز يُدعى "إيهاب. ح"، 42 عامًا، أخصائي نشاط رياضي ثالث بمعهد ابتدائي أزهري في منطقة راس غارب، وأن المتهم ينتحل صفة طبيب بشري دون سند قانوني أو شهادة جامعية.



وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم قد سبق ضبطه في محافظة الغربية، لكنه تبين استمراره مخالفة القانون والتحايل على المرضى بإدارة مركز العلاج الطبيعي الموجود في مدينة العاشر من رمضان بالمخالفة للقانون.



فيما أصدرت المديرية، قرارا بغلق وتشميع مركز العلاج الطبيعي المخالف، وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق.