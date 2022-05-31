حبس 3 متهمين بحيازة 245 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس 3 أشخاص، عاطلين، لهم معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة 245 طربه لمخدر الحشيش، تزن 24.5 كيلو جرامات، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة العامة، تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص، محال إقامتهم نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني والعام"، ألقي القبض عليهم، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، وسيارة ملاكي قيادة أحدهم، ومبلغ مالي، و6 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة لاستخدامها في عملية النقل والترويج، والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.