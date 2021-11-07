محكمة يابانية تقضي بوقف العمل في محطة هوكايدو للطاقة النووية

قضت محكمة يابانية اليوم الثلاثاء، بوقف العمل في محطة هوكايدو للطاقة النووية، استجابة لطلب أكثر من 1000 من المدعين على خلفية مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك في قرار نادر صدر وسط مساعي الجهة المشغلة للمحطة للحصول على إذن من السلطات لإعادة تشغيل المحطة.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، فقد قضت محكمة مقاطعة سابورو بأنه لا يتعين على شركة هوكايدو للطاقة الكهربائية أن تستأنف تشغيل جميع المفاعلات الثلاثة في محطة توماري النووية.

يشار إلى أنه تم إيقاف تشغيل المفاعلات الثلاثة جميعا لإجراء عمليات تفتيش منتظمة منذ مايو 2012 وظلت معطلة، حيث تخضع شركة هوكايدو للطاقة الكهربائية للفحص من قبل هيئة التنظيم النووي لإعادة تشغيلها بموجب قواعد أكثر صرامة تم إدخالها بعد أزمة فوكوشيما عام 2011.

وجادل المدعون بأن تسييل التربة يمكن أن يحدث حول الجدران البحرية بالقرب من المصنع في حالة حدوث زلزال وأن المرفق لم يتخذ تدابير كافية للحماية من وقوع تسونامي.

من جانبها، ردت شركة الكهرباء بأنه احتمال تسييل التربة منخفض.