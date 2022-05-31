وزير خارجية البحرين: يجب مواصلة الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تناولت مسار علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، والارتقاء به إلى مجالات أشمل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، صباح الثلاثاء، أن الجانبين شددا خلال المباحثات، على أهمية توسيع إطار التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تنمية المصالح المتبادلة بين البلدين.

ولفت إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك، بما فيها القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا والأمن الإقليمي والملف النووي الإيراني، موضحًا أنهما أكدا على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت على وجه الخصوص، إلى أهمية الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، لحل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وذكر أنهما تناولا تطورات الوضع في أوكرانيا، ومستجدات الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات الثنائية بين موسكو وكييف؛ للتوصل إلى توقف إطلاق النار، وإحداث تسوية سياسية تنهي النزاع وتعيد الأمن والسلم للقارة الأوروبية.

وأكد على موقف المملكة الداعم للحلول السلمية واستئناف المفاوضات بين الطرفين، وضرورة إحلال الأمن والسلام والاستقرار الشامل في القارة الأوروبية؛ لتحقيق الازدهار والنماء لصالح شعوبها، إضافة إلى ضرورة فتح الممرات الآمنة للمدنيين، وإيصال المساعدات الإغاثية للاجئين والنازحين.