ليبيا ونيجيريا تبحثان أهمية الاستثمار في مجال الطاقة على مستوى أفريقيا

بحث وزير النفط والغاز الليبي محمد عون مع وزير الدولة للثروة النفطية النيجيري تيمبري سيلفا، أهمية الاستثمار في مجال الطاقة على مستوى إفريقيا.

وناقش الجانبان، اليوم الثلاثاء، على هامش القمة الأولى نيجيريا إفريقيا للموارد الطبيعية واستثمارات الطاقة؛ وفقا لوكالة الأنباء الليبية، فرص الاستثمارات النفطية في القارة، وإمكانية التحول نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى وضع مخططات مشتركة لشبكات نقل النفط والغاز بالقارة الأفريقية.

وأكد وزير النفط الليبي ضرورة الاستثمار في الموارد المتاحة والتي تزخر بها ليبيا والقارة الإفريقية معا، واستغلالها الأمثل بما يعود بالمنفعة العامة لشعوب القارة وتوفير الاحتياجات الرئيسية مثل الطاقة الكهربائية.

ومن جانبه أبدى وزير الدولة للثروة النفطية بنيجيريا استعداده في التعاون المتبادل مع ليبيا في المجالات النفطية، داعيا إلى أهمية توحيد كل الجهود من أجل استغلال الموارد النفطية التي تزخر بها البلدان الإفريقية تحت بنود وشروط تتفق مع جغرافية المنطقة وخصوصيتها.