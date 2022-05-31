صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الثلاثاء، بأنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية تجاوز الدعم المالي الذي تلقته أوكرانيا من حلفائها تجاوز بالفعل 7 مليارات دولار.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا -في اجتماع مع حكومته وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، تجاوز الدعم لحلفاء أوكرانيا بالفعل 7 مليارات دولار ونعمل كل يوم ونتفاوض من أجل زيادة هذا الدعم".

وأضاف أن مجلس الوزراء سيوافق اليوم على شروط جذب دعم مالي من حكومة كندا بقيمة تقارب 800 مليون دولار. وفي وقت سابق، قدم الشركاء الكنديون دعمًا بقيمة 400 مليون دولار تقريبًا.

وتابع "نواصل تطوير مشاريع مشتركة مع شركائنا الأوروبيين. وسنوافق اليوم على مسودة اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والتي تنص على تخصيص 330 مليون يورو لأوكرانيا. وهذه الأموال لدعم اقتصاد أوكرانيا وشعبنا في مواجهة العدوان الروسي ونحن ممتنون لمثل هذه المساعدة".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم أن القوات الروسية واصلت الهجمات الصاروخية والجوية ضد أهداف في منطقة دونيتسك.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن الجيش الأوكراني قوله إن هناك "معارك على طول خط المواجهة بأكمله"، فيما أعلن مكتب الرئيس الأوكراني وقوع غارة جوية بمنطقة سلافيانسك شرقي البلاد.

وأضاف المكتب أنه ونتيجة لذلك لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ستة آخرين، كما لحقت أضرار بمدرسة وسبعة مبانٍ، وأوضح أن أعمال الإنقاذ تتواصل جارية في موقع الحادث.