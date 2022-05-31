استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة لـ«الشروق»: قطاع الطاقة أكبر مصدر للانبعاثات في مصر

قال استشاري التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور سمير طنطاوي، إن التغيرات المناخية هي ظاهرة عالمية تحدث نتيجة ارتكاز مجموعة من الغازات بالغلاف الجوي للأرض تسمي غازات الاحتباس الحراري، لافتاً إلي أن مصادر هذه الغازات يكون طبيعي والآخر صناعي.

وأضاف طنطاوي لـ«الشروق»، أن المصدر الطبيعي يكون من خلال البراكين أو الصواعق التي تضرب غلاف الأرض وهي كميات قليلة ويمكن للغلاف الجوي التعامل معها والتخلص منها بشكل طبيعي، بينما المصدر الصناعي فيكون من خلال حرق الوقود الحفري «غاز وبترول وفحم» وهو الذي يتم من أجل الحصول علي الطاقة التي تعتبر عجلة التنمية.

وأوضح أنه منذ بدايات الثورة الصناعية تم حرق كميات كبيرة من الوقود الحفري بالدول الصناعية المتسبب الرئيسي في مشكلة التغيرات المناخية مما أدى إلي زيادة تركيزات هذه الغازات بالغلاف الجوي لما يعادل نحو ٤٢٠ جزء في المليون مسببة إرتفاع في متوسطات درجات حرارة الغلاف الجوي للأرض لنحو ١.٨ درجة مئوية زيادة علي متوسطات ما قبل الثورة الصناعية بداية القرن التاسع عشر.

وعن سؤال ما هو أكبر مصدر للانبعاثات في مصر، أوضح أن قطاع الطاقة والذي يمثله توليد الكهرباء والبترول والنقل والمواصلات وكذلك الطاقة المستخدمة في الصناعة والزراعة والمباني والشوارع والجهات المختلفة، مؤكداً أن الانبعاثات من قطاع الطاقة بمصر تزيد عن ٦٠٪؜ من اجمالي الانبعاثات الوطنية.

وتابع أنه يجب أن يتم التعامل مع قطاع الطاقة بشكل مركز من خلال خفض الانبعاثات وتتم عن طريق مجموعة من الإجراءات والمشروعات والبرامج المدرجة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة ٢٠٣٥ مثل إصلاح الدعم وتشجيع الطاقات البديلة والمتجددة وترشيد الاستهلاك وإحلال المحطات القديمة باخري جديدة اكثر كفاءة وتصنيع الهيدروجين الأخضر.