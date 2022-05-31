رئيس البرلمان الليبي: يجب محاسبة من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية

انتقد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، تجاهل الحكومة الليبية المنتهية ولايتها ورفضها تسليم المقار الحكومية، منوهًا إلى أن «السلطة مستمدة من السلطات المختصة، وليس بناء على قبول أو تنازل أحد».

وقال خلال كلمة، اليوم الثلاثاء، إن «عدم قبول التداول السلمي للسلطة وتسليم المقار الحكومية، انحراف واضح عن ضرورات احترام الدستور والقانون»، لافتًا إلى أن «وراء ذلك أهداف أهمهما استمرار الفوضى وتغول الفساد، وعدم احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة».

ولفت إلى أن «الذين يعملون على تجاهل قرارات السلطة التشريعية المنتخبة، داعمين للفساد والخلاف، ويجب محاسباتهم عن مخالفاتهم طال الزمن أو قصر»، محذرًا من أن التجاهل يؤدي إلى الفوضى وعدم إعمال القوانين النافذة.

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مساء أمس الإثنين إلى مدينة سرت، وكان في استقباله أعضاء مجلس النواب عن مدينة سرت، ورئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، وعدد من المسؤولين الليبيين.

وألقى رئيس النواب الليبي، كلمة تناول من خلالها تاريخ الجهاد في المدينة، مؤكداً بأن الحكومة لها أن تعمل في أي مدينة ليبية، طالما توفرت لها الظروف المواتية لأداء مهامها الموكلة إليها، وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام بمدينة سرت وإعادة إعمارها وكل المدن الليبية.