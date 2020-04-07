اندلاع حريق في كافيتريا بسبب ماس كهربائي بأسيوط

تسبب ماس كهربائي في اندلاع حريق بكافيتريا بشارع أسيوط، أمام محطة بنزين دائرة قسم ثان سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث، إخطارا من العميد حسن همام مأمور قسم ثان بسوهاج، يفيد نشوب حريق بكافيتريا الفردوس بشارع أسيوط، في سوهاج.

على الفور انتقلت وحدة مباحث جنائية بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ.

وعند الانتقال لموقع الحادث تبين للمقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، حدوث ماس كهربائي في لوحة المفاتيح بكافيتريا الفردوس ملك «م . م»، 42 عامًا، الكائنة أسفل عمارة الشرق للتأمين، دون حدوث إصابات، ونتج عن الحريق تلفيات بالمكان، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق وحصر التلفيات.