توريد 140 ألف طن قمح في الفيوم حتى الآن

أعلن المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، توريد 140 ألفا و722 طن قمح إلى صوامع التخزين.

وأشار إلى توريد ألفين و694 طنا، أمس الاثنين، ليصل إجمالي ما تم توريده 140 ألفا و722 طن قمح إلى 13 موقعًا تخزينيًا بالمحافظة.

ولفت إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون، والهناجر بمختلف مراكز المحافظة؛ تيسيرا على المزارعين والتجار.

وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي مساحة الأراضي التي تم زراعتها هذا العام لمحصول القمح التي تبلغ 208 آلاف و100 فدان، وتبلغ متوسط إنتاجية الفدان 18 أردبًا، ومن المستهدف استلام نحو 375 ألف طن قمح خلال نهاية الموسم.