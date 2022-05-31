رئيس جامعة طنطا: تكويد مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد بطاقة 200 سرير

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، تكويد مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد من وزارة التخطيط المصرية بسعة 200 سرير.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكي، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية الجارية للمستشفيات الجامعية الجاري إنشاؤها، وهي مستشفى الجراحات الجديدة ومستشفى الكلى والمسالك، والمقرر تشغيلها تجريبيًا خلال يونيو المقبل.

وأوضح ذكي حرص الجامعة على دعم المنظومة الصحية بالغربية ورقمنة المستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بأعلى مستوى، مضيفا أن جامعة طنطا حققت عدد كبير من الإنجازات الهامة خلال فترة قياسية أهمها بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الجراحات الجديدة خلال شهر يونيو المقبل، وبدء تنفيذ أعمال الأساسات العميقة لمستشفى 900900 خلال شهر يونيو القادم.

وأشار إلى إصدار كتاب يستعرض إنجازات الجامعة في تنفيذ ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الفترة من 30 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2022.