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الصحة العالمية: لاخوف من تحول جدري القرود إلى جائحة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 8:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 8:52 ص

 أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القرود خارج القارة الأفريقية إلى جائحة.
وقالت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال جدري القرود - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أفادت بأن جدري القردة مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدة.

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