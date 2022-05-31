نكسة تاريخية للأهلي بعد خسارة نهائي دوري الأبطال

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توج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب محمد الخامس، مسجلا لقبه الثالث في تاريخه.

وبهذه النتيجة، أصبح الأهلي وصيفا للنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليصل إلى الوصافة الخامسة في تاريخه ويعد أكثر فريق يصل لنهائي دوري الأبطال، ويعادل رقم أشانتي كوتوكو الغاني.

ويعتبر الأهلي الأكثر وصولا إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا حيث عزز أرقامه القياسية بالوصول للنهائي الـ15 في تاريخه، محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في عدد مرات التأهل للنهائي.

ومن 15 مرة وصل فيها الأهلي للمباراة النهائية لدوري الأبطال، استطاع بطل إفريقيا الفوز بالبطولة عشر مرات.