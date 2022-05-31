مصطفى حجاج: أمي سر سعادتي في الدنيا ومصدر الطاقة والحب

حرصت والدة المطرب مصطفى حجاج على حضور حفل جوائز "الميما"، وتعتبر هذه المرة الأولى التي حضرت فيها والدته حفل تكريم أو مناسبة له.

وشارك مصطفى حجاج مقطع فيديو، عبر صفحته على فيسبوك، خلال تسلمه جائزة أفضل مطرب شاب ضمن حفل توزيع جوائز الميما، برفقة والدته، وعلق على الفيديو قائلا: "أمي سر سعادتي في الدنيا نصيبي وقسمتي اللي بجد وكل الفضل للي وصلت ليه ده كان بفضل دعاكي ليا".

ووجه الشكر لجمهوره قائلا: "شكراً للجمهور العظيم اللي وصلني للمكان ده ويا رب أفضل عند حسن ظنكم".

جدير بالذكر أن مصطفى حجاج يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، على طريقة السنجل ليفتتح بها أغنياته في موسم صيف 2022.

ويتواجد داخل الاستوديو بشكل شبه يومي برفقة مهندس الصوت والمنتج هاني محروس؛ من أجل تسجيل عدد من الأغنيات واختيار الأخرى لطرحهم بشكل متتالي خلال الفترة المقبلة، حيث يضع في الوقت الحالي اللمسات النهائية على أغنية جديدة من المقرر الكشف عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.