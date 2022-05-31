 إندونيسيا تتخلص من لقاحات كورونا منتهية الصلاحية لتتفرغ لتطعيم الأطفال - بوابة الشروق
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إندونيسيا تتخلص من لقاحات كورونا منتهية الصلاحية لتتفرغ لتطعيم الأطفال

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:32 ص

تعتزم إندونيسيا التخلص من لقاحات كورونا ، التي انتهت صلاحيتها، من أجل إفساح المجال أمام حملة تطعيم الأطفال الدورية، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة بودي جونادي ساديكين القول في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء " منشآت التخزين مضغوطة بسبب امتلائها بلقاحات منتهية الصلاحية" مضيفا" خاصة في الوقت الذي لدينا فيه حملة جديدة لتطعيم الأطفال في أنحاء البلاد".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة سيتي ناديا تارميز قد قال مطلع هذا الشهر إن هناك 9 ملايين جرعة لقاحات كورونا سوف تنتهى صلاحيتها بحلول نهاية مايو الجاري.

وينتظر الاندونيسيون أن تلغي الحكومة جميع القيود في ظل انحسار فيروس كورونا.

وقد حصل أكثر من ثلاثة من بين كل خمسة إندونيسيين على جرعتي لقاح كورونا، في حين حصل 17% على جرعة ثالثة.


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