دول الاتحاد الأوروبي توافق على دعم أوكرانيا بـ9 مليارات يورو

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيدت مقترحات لتقديم مساعدات مالية تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو (7ر9 مليار دولار) لدعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي.