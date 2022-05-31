دول الاتحاد الأوروبي توافق على دعم أوكرانيا بـ9 مليارات يورو

مهووس بالسينما يشاهد أكثر من ألف فيلم خلال فترة الإغلاق الخاصة بكورونا

صبي من الجنة.. طارق الشناوي: لا مشكلة في افتراض وفاة شيخ الأزهر.. والفيلم حصل على جائزة لعدم الدراية