 دول الاتحاد الأوروبي توافق على دعم أوكرانيا بـ9 مليارات يورو - بوابة الشروق
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دول الاتحاد الأوروبي توافق على دعم أوكرانيا بـ9 مليارات يورو

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 9:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 9:04 ص

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيدت مقترحات لتقديم مساعدات مالية تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو (7ر9 مليار دولار) لدعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي.

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