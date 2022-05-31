ولي عهد البحرين: يجب حل الصراع في أوكرانيا بالطرق السلمية

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، لافتًا إلى استمرار تطوير أصعدة التنسيق المشترك وتعزيزها بما يعود بالخير على البلدين والشعبين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الثلاثاء، جاء ذلك لدى لقاء ولي العهد في قصر القضيبية اليوم، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن مبارك آل خليفة ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، لوزير الخارجية في روسيا الاتحادية سيرجي لافروف بمناسبة زيارته للبلاد.

واستعرض ولي العهد البحريني ووزير الخارجية في روسيا الاتحادية، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً تطورات الأوضاع في أوكرانيا، مؤكدًا أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، وفق قواعد القانون الدولي لحل الصراع في أوكرانيا بالطرق السلمية، بما يدعم الجهود الإنسانية والإغاثية، ويحقق مصالح البلدين الجارين، ويسهم في إحلال السلام الدائم والشامل، وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

من جهته، أعرب وزير الخارجية في روسيا الاتحادية عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور.