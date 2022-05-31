رئيس وزراء أيرلندا: الحرب في أوكرانيا والجفاف يدفعان الملايين في إفريقيا نحو المجاعة

قال رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، إن بلاده تؤيد فرض حظر كامل على واردات النفط والغاز الروسي، مشيرًا إلى أهمية توافق دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على النفط الروسي؛ لأن موسكو تستخدم عائداته في تمويل حربها على أوكرانيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الثلاثاء، أوضح رئيس الوزراء الأيرلندي أن بلاده تركز على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وحظره بشكل كامل، مع تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، ووضع برنامج أوسع لكفاءة الطاقة.

وأشار إلى أن أزمة أوكرانيا هيمنت على مباحثات قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع المنعقد في مدينة بروكسل، موضحًا أن الاجتماع تناول العقوبات الجديدة على روسيا، وحجم الدعم الذي سيتم توفيره لأوكرانيا.

ونوه إلى الآثار غير المباشرة على إمدادات الغذاء العالمية؛ نتيجة للحرب والحصار الروسي لموانئ الحبوب الأوكرانية، قائلًا: «نعلم أن دول الشرق الأوسط وإفريقيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على هذا الغذاء، ونتلقى تحذيرات متزايدة من برنامج الغذاء العالمي، بأن الأمر يدفع الملايين نحو المجاعة».

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنّ دول الاتّحاد الـ27 وافقت، مساء الإثنين، على فرض حظر على النفط الروسي يشمل أكثر من «ثلثي» وارداتها النفطية من هذا البلد، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال ميشال، إنّ هذا الخفض الذي سيطبّق بحلول نهاية العام «سيحرم آلة الحرب (الروسية) من مصدر تمويل ضخم» وسيمارس «ضغوطاً قصوى» على موسكو؛ لدفعها لوقف حربها على جارتها.

وأضاف أيضا أن القادة اتفقوا على منع «سبير بنك»، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.