 متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي للمطالبة بالحصول على فرص عمل - بوابة الشروق
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متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي للمطالبة بالحصول على فرص عمل

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 7:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 7:06 م
اقتحم متظاهرون اليوم الثلاثاء مبنى البرلمان العراقي للمطالبة بالحصول على فرص التعيين بالتعليم في البلاد. 

وذكرت مصادر أمنية أن عدد من المتظاهرين تمكنوا من إقتحام مبنى البرلمان رغم الإجراءات الأمنية المشددة وتمكنو من الدخول في أروقة البرلمان وهم يهتفون بشعارات تطالب بالتعيين وحل مشاكلهم وصولا إلى مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للمطالبة بالتعيين  بقطاع التعليم في العراق. 

وأوضحت المصادر أن نحو 150 متظاهرا لازالو يتجمعون في محيط  مبنى البرلمان من الخارج في ظل إجراءات أمنية مشددة. 

وتزامن إقتحام المتظاهرين مع عقد جلسة للبرلمان العراقي اليوم لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بقيمة 25 ترليون  دينار عراقي(الدولار يساوي 1460 دينار).

ويهدف قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية إلى تخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم الخدمات بعد إنتهاء نفاذ الموازنة الاتحادية وخلق فرص للعمل واستئناف العمل في المشاريع المتوقعة و المتلكئة.

وألزم القانون وزارتي المالية والتخطيط صرف المبالغ إلى المحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة فضلا عن تمويل وحدات الإنفاق مع ضمان عدالة التوزيع بحسب نسب السكان ومؤشرات الفقر على أن يتولى ديوان الرقابة المالية تقديم تقرير فصلي حول النفقات إلى البرلمان.

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